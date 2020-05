Hevder Salah avslo lukrativt tilbud fra Real Madrid

Ramzy har tidligere vært assistenttrener på det egyptiske landslaget.

– Salah fortalte til meg at han hadde fått et tilbud fra Real Madrid, sier Ramzy ifølge nettstedet Goal.

Tilbudet skal ha kommet bare noen få måneder før Liverpool møtte Real Madrid i mesterligafinalen i Kiev i 2018. Den kampen tapte Liverpool etter at en skadd Salah måtte forlate banen i første omgang.

– Tilbudet var veldig bra, men Salah drøftet det med meg og Héctor Cúper (Egypts daværende landslagssjef). Han bestemte seg for å bli i Liverpool ettersom han følte at det var der han trivdes best, sa Ramzy.

Salah har vært koblet til flere storklubber under hans suksesstid i Liverpool. Også Reals spanske rival, Barcelona, skal ha vist interesse for 27-åringen.

Egypteren kom til Liverpool fra Roma i 2017 og ser ut til å bli den første egyptiske spilleren som noen gang har vunnet Premier League. Det er ennå ikke klart om den engelske sesongen annulleres på grunn av koronapandemien.