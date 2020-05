Chelsea-spiss: – Å ta med seg viruset hjem til familie er det verste som kan skje

– Min far har astma. Hvis Premier League skulle startet opp igjen og jeg hadde blitt smittet, og tatt det med hjem … Det er det verste som kan skje.

Det sier Tammy Abraham til den engelske avisen Daily Mail. Abraham har bodd med familien de siste månedene og er livredd for å smitte.

Han fortsetter:

– Det viktigste for meg er at alle er trygge. Så kan fotballen begynne igjen. Hvis det er trygt, kan vi starte. Hvis ikke? Da må vi vente.

Abraham slet med en skade på nyåret og sto over de siste tre kampene før coronaviruset satte en stopper for fotballen i England og verden over. Han gjorde likevel en meget god figur i de 25 kampene han spilte i, med 13 mål. Sist sesong ble det lekre 26 mål på 40 kamper for Aston Villa på nivået under.

Planene for Premier League-lagene er å teste samtlige spillere to ganger i uka, dersom treningen starter opp igjen neste tirsdag.

– Min far er min største fan. Han vil gjerne at vi starter igjen, men alt må være klart først. Vi må være tålmodige, sier Abraham.

Lagkamerat Callum Hudson-Odoi ble smittet av coronaviruset i mars og hadde milde symptomer, men er nå frisk.