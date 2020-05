Idretten på vei tilbake – dette kan du se fram til i sommer

I Norge har det ikke vært arrangert publikumsidrett de siste ti ukene, og det siste av større idrett på norsk jord var Raw Air-hopprennene i Granåsen 11. mars.

Travsporten har kommet i gang igjen, det spilles sjakk på nettet, og en og annen nordmann er kommet i gang igjen med fotballspill. Men det er langt mellom høydepunktene for idrettshungrige norske TV-seere.

Haaland-feber

En ordentlig godbit kommer på plass allerede lørdag, når tysk 1. Bundesliga sparkes i gang. Erling Braut Haaland skal forsøke å gjenoppta sin solide scoringsform når Borussia Dortmund går rett løs på lokalderby mot Schalke fra nabobyen Gelsenkirchen.

Den tyske serien skal ferdigspille ni serierunder innen utgangen av juni. Det gir i snitt halvannen runde per uke og mye fotballmoro, selv om kampene spilles uten publikum på tribunene.

Også en rekke andre fotballigaer og andre er klare for oppstart med eller uten publikum. Eliteseriefotballen her hjemme starter 16. juni, og noen uker senere følger 1. divisjon for menn og Toppserien for kvinner.

De som lengter etter Premier League-fotball må vente noen dager til før de får svar på når de kan se sine helter i aksjon igjen. En liten trøst er det kanskje at fotballen i Danmark, Ungarn, Portugal og Østerrike er på vei tilbake igjen.

Det umulige ble mulig

Det første idrettsarrangementet av en viss størrelse her til lands arrangeres 11. juni. Tradisjonsrike Bislett Games er omdøpt til «Impossible Games» og vil forløpe som et alternativt arrangement innenfor alle dagens smitteregler.

Stjerner som Karsten Warholm, Amalie Iuel og løperbrødrene Ingebrigtsen stiller til start i øvelser som vil innebære trygg avstand mellom utøverne.

Diamond League har for øvrig publisert en oppdatert kalender der man legger opp til at Monaco-stevnet gjenåpner friidrettssesongen 14. august. Deretter følger konkurranser i Gateshead og Stockholm før årets siste sommermåned er over.

Verdensidretter tilbake

I august venter også norsk TV-idrett i form av rulleskikonkurransene i Blinkfestivalen og Toppidrettsveka. Her samles flere av Norges beste langrennsløpere og skiskyttere til konkurranser i mer sommerlige omgivelser enn de er vant til.

Også i de store idrettene er det begynt å bli bevegelse ute i verden. Golfsesongen kommer i gang tidlig på sommeren under et strengt smittevernregime. Viktor Hovland og de andre golferne på PGA-touren starter opp med en turnering i Texas 11. juni, mens LPGA-golfen har planlagt oppstart 15. juli.

Sykkelsesongen starter 1. august, og i en svært tettpakket kalender kommer høydepunktene tett som hagl.

Det første etapperittet er Polen rundt fra 5. august, mens det aller største rittet, Tour de France, sykles fra 29. august til 20. september. Det venter også en rekke endagsklassikere mellom de tre Grand Tour-rittene. Giro d'Italia sykles 3.-25. oktober og Vuelta a España 20. oktober til 8 november.

PS. Sjakken har klart å fortsette med spill online og har slik sett ikke vært på pause. Magnus Carlsen har nylig lansert en tour bestående av fire turneringer i tillegg til en finaleturnering, og den skal sendes av TV 2 og Chess24.