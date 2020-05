NFF utelukker ikke tøffe cupgrep

Direktør for konkurranse i forbundet, Nils Fisketjønn, har langt flere spørsmål enn svar for tiden. Viruspandemien gjør at seriespillet først kommer i gang i midten av juni.

Cupfinalen er lagt til 25. oktober. Før det skal det spilles seks runder. Fire av disse var terminfestet i perioden 22. april til 20. mai.

– Godt spørsmål, sier Fisketjønn på NTBs henvendelse rundt hvordan cupen for menn skal håndteres i år.

Flere trenere i Eliteserien har åpnet for å sende de 16 toppklubbene inn i NM fra 2. eller 3. runde for å begrense køen av kamper.

– Ja, dette kan være aktuelt, sier Fisketjønn til NTB.

Stoppet

– Vi har allerede avlyst kvalifiseringen. Om det blir NM avhenger mye av hva som blir tilgjengelig av spilledager fremover. Vil Uefa gjennomføre kvalifisering til europacuper 2020/21 som planlagt i august og september? Vil landslagsperioder høsten 2020 gå som planlagt? Videre, når åpner myndighetene i Norge for kamper ut over toppfotballen?, lister Fisketjønn opp.

– Dette er tre svært viktige forhold vi må ha avklart før vi kan gi status for NM.

– Uansett, vi legger mye vekt på å få gjennomført NM, men et justert turneringsformat må forventes.

Senere inn?

Senere start for toppklubbene ble tidlig lansert som en mulighet.

– Det må kunne være et alternativ, absolutt, men det blir jo et inntektstap for breddeklubbene. Jeg er vant til å spille 1. og 2. NM-runde i Telemark med Odd foran tre tusen tilskuere på bortebane. Det betyr mye penger for mindre klubber, men gjennomføringen av sesongen blir det viktigste, sa Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til NTB i slutten av mars.

Aldersbestemt NM for gutter og jenter er allerede avlyst som følge av coronaviruset.