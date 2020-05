Tottenham i gang med coronatester

Kane ble fredag morgen intervjuet i TV-programmet Good Morning Britain på ITV , og der kom han med en oppdatering på statusen i Tottenham-troppen.

Enn så lenge er det ikke åpent for fellestreninger i engelsk fotball, men spillerne har de siste par ukene hatt mulighet til å trene individuelt på klubbenes anlegg.

– Jeg har ikke sett så mange av lagkameratene mine ennå, men for øyeblikket tror jeg alle er OK. Vi ønsker bare å se planen fra Premier League og hvordan den ser ut. Så får vi bare ta det derfra, sier Kane.

Ifølge ITV avslører Tottenham-stjernen også at alle Spurs-spillerne er blitt testet for coronavirus denne uken, og at alle prøvene var negative. Dette er også omtalt av London-avisen Evening Standard.

Kane sier han er klar for å trene sammen med lagkameratene sine igjen så snart som mulig. Fellestreningene ble stengt ned i midten av mars.

– Personlig vil jeg gjerne starte å trene igjen i små grupper om vi får tillatelse til det. Bare å komme tilbake til en slags normal så fort som mulig. Alle har sitt personlige syn på det, men etter det jeg har hørt, synes alle det er OK.

Tidligere har britiske myndigheter signalisert at treninger i mindre grupper kan starte opp fra førstkommende mandag, og flere klubber planlegger for det.