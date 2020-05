To NFL-spillere siktet for væpnet ran

Spillerne er siktet for fire tilfeller avvæpnet ran. I tillegg er Baker siktet for fire tilfeller av grov kroppsskade med skytevåpen, skriver NFL.no.

Ranet skal ha funnet sted 13. mai og spillerne skal ha stjålet 12.400 dollar, tilsvarende over 125.000 norske kroner, i tillegg til fire klokker til en verdi av 61.000 dollar, tilsvarende nesten 620.000 kroner.

I arrestordren som ble utstedt torsdag, heter det at ranet ble gjennomført med et halvautomatisk skytevåpen, men at retten «ikke kan konkludere med at Dunbar begikk lovbruddet om grov kroppsskade med skytevåpen».

Begge klubbene sier de kjenner til anklagene.