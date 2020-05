Italias idrettspresident «99 prosent sikker» på Serie A-omstart i juni

– Hvor store jeg tror sjansene er for at Serie A starter 13. juni, på en skala fra 1 til 100? Jeg vil si 99, sier Malago til TV-kanalen RAI.

– Alt er klart for omstart av ligaen. Men om du spør meg om sjansene for at sesongen kan fullføres så vil jeg trenge en krystallkule.

Malago er president i Italias olympiske komité (Coni), som i praksis er landets idrettsforbund.

– Det er en reell fare for at man ikke får fullført sesongen, men Serie A er fast bestemt på å forsøke, sier han.

Onsdag besluttet Serie A-klubbene at sesongen skal gjenopptas 13. juni så lenge myndighetene gir klarsignal. Da vil det være mer enn tre måneder siden all idrett i landet ble stoppet som følge av viruspandemien som rammet Italia spesielt hardt.

De fleste lagene har 12 kamper igjen å spille, noen har 13. I cupen gjenstår returkampene i semifinalene samt finalen.

Uenighet om tiltak

Idrettsminister Vincenzo Spadafora har godkjent at fellestreninger gjenopptas fra kommende mandag etter at individuell trening på klubbenes anlegg har vært tillatt den siste tiden.

Alt skjer i tråd med en omfattende smittevernprotokoll, men det er uenighet og usikkerhet knyttet til hva som gjøres om noen tester positivt på koronaviruset. Spadafora har sagt at resten av laget må i to ukers isolasjon dersom en spiller blir smittet.

– Jeg vet ikke hvorfor de fattet den avgjørelsen. Jeg har hørt at det fortsatt kan bli endret, men jeg vil ikke legge meg i den diskusjonen. Myndighetenes medisinske rådgivere er seriøse folk som ønsker å beskytte landet vårt, sier Malago.

Sjekker overtramp

Torsdag meldte Italias fotballforbund (FIGC) at det sender ut inspektører som skal sjekke at klubbene overholder smittevernprotokollen.

– De skal sjekke at proffklubbene respekterer retningslinjene i våre ulike protokoller, først den som gjelder for individuell trening og fra 18. mai den som gjelder for gruppetrening, heter det i en uttalelse fra forbundet.

Det skjedde etter at Corriere della Sera meldte at Lazio-spillerne har spilt tre mot tre etter de individuelle øktene, noe som er i strid med gjeldende retningslinjer.