Magnus Carlsen tenker ikke på VM

– Om VM blir arrangert avhenger av om de kan gjennomføre kandidatturneringen. Det regner jeg ikke som spesielt sannsynlig akkurat nå. Det går ikke an å forberede meg til VM nå, for det finnes jo ingen utfordrer eller noen ting, sier Carlsen til NTB, før han legger til:

– Men jeg utelukker det heller ikke.

Carlsen presenterte torsdag «sjakkens Grand Slam» på nettet. Han skal selv spille touren med fire turneringer som kulminerer med finale i august.

– Det er et par uker siden forrige turnering, så jeg tenkte det var på tide med en ny. Jeg tror at alle spillerne synes dette er superspennende. Ingen blir mette av dette, tror jeg, sier Carlsen.

Ikke fokus på penger

Den norske verdensmesteren gjorde nylig suksess med nyvinningen Magnus Carlsen Invitational. Den turneringen vant han til slutt selv og stakk av med førstepremien på 735.000 kroner.

Likevel avviser han at det er pengene som driver ham.

– Nei, pengene fokuserer jeg ikke på. Det øyeblikket når penger blir motivasjonen, er man på feil spor. Men for min del er jeg veldig takknemlig for å kunne leve av noe jeg elsker å drive med.

– Hva er det som driver deg?

– Det er jo veldig gøy å spille. Deler av grunnen til at det er så gøy, er at jeg gjør det bra. Så lenge det er gøy og jeg gjør det bra, kommer det ikke til å bli noe problem med motivasjonen.

– Være mer fri

Carlsen er vant til å spille sjakk fysisk med brett, men etter at coronaviruset brøt ut, har han kun spilt over nettet.

Han trekker fram flere årsaker til at de største sjakkturneringene som spilles over nett kan ha kommet for å bli.

– Man kan være mye mer fri når man ikke spiller i et fysisk lokale. Der kan man snakke med seg selv og vise mer følelser. Den biten er befriende, sier Carlsen.

– Behagelig å sitte hjemme

Han legger til at det likevel ikke har så mye å si om man spiller på nett eller fysisk på brett.

– Og hva liker du best?

– Jeg liker begge deler. Men akkurat nå er det veldig behagelig å sitte hjemme og spille, sier han med et lurt smil.