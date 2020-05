Skiforbundet droppet analyse av innhentede fluortester

– Prøvene ble hentet inn, men de ble aldri sendt til Tyskland for analyse. En analyse koster over 1000 kroner per skipar, og med den økonomiske situasjonen vi har i skiforbundet, der mange er permittert, valgte vi å ikke bruke penger på dette, sier utviklingssjef Brit Baldishol til Langrenn.com Pluss.

Testene ble gjort i form av stikkprøver på skiene til tilfeldig utvalgte løpere under Ungdommens Holmenkollrenn 1.-2. februar og Hovedlandsrennet i Nybygda 21.-23. februar. Formålet var å kartlegge om utøvere overholder fluorforbudet som fra sesongstart i 2018 ble innført for klasser til og med 16 år. Nå vet ikke skiforbundet om noen av prøvene var positive.

– Vi har vært helt ærlige overfor klubbene og utøvernes foreldre om dette, og de har utelukkende gitt tilbakemelding om at de har full forståelse for prioriteringen, sier Baldishol til Langrenn.com.

Hun mener at det at man var til stede og fulgte opp forbudet kan ha hatt en preventiv virkning, men sier at intensjonen var å få prøvene analysert.

– Det er beklagelig at det ikke ble gjort i år, men vi håper å følge opp bedre neste sesong.

I fjor avdekket fluorprøver tatt før rennstart i Hovedlandsrennet mistanke om brudd på forbudet hos halvparten av løperne som ble testet.

Fra kommende sesong innfører FIS fluorforbud i skismurning på alle nivåer. Baldishol håper det innen den tid vil foreligge en raskere og billigere analysemetode.