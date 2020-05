Justerte reiseråd kan få konsekvenser for eliteserieplanen

Det bekrefter fotballforbundets konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NTB.

I forrige uke opplyste TV-rettighetshaver Discovery at de første seks rundene i Eliteserien skal spilles som et gruppespill med fire lag i hver pulje. Men dette er ikke endelig spikret, ifølge Fisketjønn.

– Nei, det har det aldri vært. Vi har jobbet med mange ulike scenarioer underveis mens denne situasjonen har utviklet seg, sier han til NTB.

Helseminister Bent Høie (H) har varslet at det vil komme oppdaterte råd for ferie- og fritidsreiser fredag. Fisketjønn sier at NFF vil lytte til eventuelle reiseråd som gjelder for fotballen før eliteserieplanen spikres.

– Det som måtte komme av justerte reiseråd, kan få betydning for hvordan vi rigger oppsettet. Det er klart at det spiller inn på reising, belastning og smittevern, sier han.

NFF-toppen sier at oppstartsdatoen 16. juni uansett står fast.