London-ordfører kritisk til restart av Premier League

Khan er motstander av ideen om å starte Premier League opp igjen i starten av juni, som det nå blir diskutert. Det sier en talsmann til den britiske avisen Evening Standard.

– Sadiq er interessert i at Premier League og profesjonell sport gjenopptas, men denne krisen rammer fortsatt landet vårt, og hundrevis av mennesker dør hver eneste dag. Da mener Khan at det er for tidlig å diskutere en gjenopptakelse av Premier League, sier talspersonen.