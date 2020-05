Nora Mørk: – Hadde noen sagt «du får tre bra år og så blir du skadd igjen», hadde jeg tatt det

– Jeg føler jeg har en del å ta igjen. Jeg har jo mistet fem mesterskap hvor jeg har vært skadd. Det er bittert og vondt å tenke på. Jeg ville gjort hva som helst for å være skadefri hele tiden. Men jeg er veldig glad for alt jeg har opplevd også, sier Nora Mørk til NTB.

For selv om hun i en alder av 29 år kan se tilbake på en meget bra håndballkarriere med tre EM-gull, et VM-gull, et VM-sølv og en OL-bronse, samt fire mesterligagull, har hun gått glipp av mye som følge av skader og operasjoner i knærne.