Atalanta-talent døde av hjerneblødning

Rinaldi var eid av Atalanta, men spilte denne sesongen for Legnano på nivå fire i italiensk fotball (Serie D). Atalanta har publisert en melding på sitt nettsted der klubben sørger over 19-åringens bortgang.

– Klubbpresident Antonio Percassi og hele Atalanta-familien er dypt beveget over sorgen hos Andrea Rinaldis familie og AC Legnano over hans bortgang.

– Andrea hadde båret den blåsvarte drakten siden han var 13 år gammel, og han bidro til at U17-laget ble mester i 2016, før han fortsatte sin karriere i Imolese, Mezzolara og denne sesongen i Legnano.

Rinaldi fikk fredag et illebefinnende under en trening hjemme, og han ble funnet av foreldrene sine, skriver TV 2. Han ble lagt inn på intensivavdelingen på et sykehus i Varese, og der ble det konstatert hjerneblødning.

I helgen ble tilstanden hans beskrevet som svært alvorlig, og mandag ble tenåringen bekreftet død.