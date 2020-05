Grønt lys for Premier League kan bli gitt tirsdag

I løpet av mandag skal Premier League-klubbene diskutere neste skritt i «Prosjekt Restart» med mål om å kunne gjenoppta fotballsesongen så raskt som mulig.

Så langt har ikke Englands øverste serie formelt fått grønt til å gjennomføre planen, og statsminister Boris Johnson slo fast under sin tale til det britiske folket søndag at «nei, dette er ikke riktig tidspunkt til å lette på restriksjonene i forbindelse med utbruddet av coronaviruset på De britiske øyer. Han sa samtidig at nasjonen vil begynne å gjenåpne noen skoler og butikker fra 1. juni.