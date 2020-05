Svenskene børster støvet av gammel verdenscuparrangør

Det meste er fortsatt usikkert for den internasjonale langrennssesongen på grunn av coronapandemien. Store deler av Europa og Nord-Amerika er fortsatt stengt. Hvis noen av arrangørene må gi fra seg arrangementer, kan løsningen ligge i Nord-Sverige.

– Vi er klare, sier daglig leder Leif Johansson i Gällivare Sport Event.

Gällivare har tidligere vist interesse for verdenscup og hadde blant annet verdenscupåpningen i 2010. Sist gang det var verdenscup der var i 2012.

– Vi har ennå ikke fått noen direkte henvendelse, men har hele tiden diskusjoner med det svenske skiforbundet, sier Johansson.

– Vi har diskutert litt internt, men ikke noe konkret og jeg tror at hvis vi får det til økonomiske så skulle vi gjerne gjøre det, sier Johansson.

Når det gjelder renn Gällivare i februar så er det ofte kulden som kan ødelegge i Nord-Sverige.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har en stor jobb foran seg med tanke å få på plass en fullverdig konkurransesesong.

Det har vært snakk om å redusere antallet konkurranser, men også å flytte renn til land som har muligheter til å arrangere flere av dem.

– Ja, det er en mulighet og et grep som vi kan bruke for å forme vår sesongplan til de rådende omstendighetene, sa FIS-toppen Pierre Mignerey i intervju med NTB i forrige uke.

Ulricehamn og Falun, som står på FIS foreløpige plan for sesongen 2020/21, mener at for dem vil det være «umulig» å gjøre endringer.

– Vi planlegger en konkurranse for 16. og 17. januar og kan ikke gjøre særlig forandringer. Vi kan ikke arrangere noe i for eksempel desember, sier Johan Falk, lederen for verdenscuparrangørene i Ulricehamn.

Han vil derimot ikke stenge døren helt for å ta en ekstra konkurransedag om det skulle bli aktuelt, men at det kan bli utfordringer med tanke på produksjonen av snø.

Falun, som har vært en sikker svensk verdenscuparrangør, skal ha renn 30.–31. januar. Ulrika Back Eriksson, som er leder for Falun-arrangørene, sier at det kan være en mulighet med ekstra konkurranser, men at det er en utfordring å få til noe særlig mer enn en ekstra konkurransedag.

Hun poengterer dessuten verdien av at verdenscupen faktisk fortsetter utenfor Norden.