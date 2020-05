Solskjær vil ikke tvinge redde spillere på banen

Premier League-sesongen har vært satt på pause siden tidlig i mai som følge av virussituasjonen. Ingen vet sikkert når kampaktiviteten blir gjenopptatt.

Ligaledelsen jobber på spreng for å få fullført kampene som gjenstår, men det er mange skjær i sjøen. Blant spillerne skal det blant annet være utbredt skepsis til å restarte fotballen.

Manchester City-stjernen Sergio Agüero sa nylig til spansk TV at «flesteparten av spillerne er redde fordi de har barn og familie». I et intervju med Sky Sports er Ole Gunnar Solskjær klar på at han ikke vil presse eventuelle bekymrede elever.

– Jeg kan ikke holde det mot dem. Hvis en spiller ikke er mentalt klar for å spille, kan jeg ikke tvinge noen. De har ikke gitt uttrykk for altfor mange bekymringer, men vi stoler selvsagt på ekspertene i helsevesenet, sier kristiansunderen.

Spillerne tilbake

United-manageren understreker videre at det på Old Trafford ikke tas noen sjanser med spillerne sikkerhet og helse. Reglene rundt sosial distansering overholdes strengt fram til tiltakene lettes, ifølge Solskjær.

Tidligere denne uken anmodet han alle sine spillere om å returnere til England, med tanke på at det kan nærme seg treningsoppstart.

Så langt har imidlertid ingen United-spillere vært på treningsanlegget Carrington. De fortsetter i stedet å følge sine individuelle treningsprogram.

Solskjær bekrefter samtidig i Sky Sports-intervjuet at han trolig har en fulltallig stall å plukke spillere fra når sesongen måtte bli gjenopptatt. Det betyr at både Paul Pogba og Marcus Rashford er ventet tilbake og klare etter sine langtidsskader.

Varsler ny overgangsverden

Viruskrisen kan ha forandret fotballen. Det er også United-manageren klar på. Det kan blant annet gi seg utslag når sommerens overgangsmarked åpner.

– Det er usikkerhet i markedet, og hvem vet hvordan fotballen og markedet kommer til å bli, men jeg er fornøyd med stallen jeg har, sier Solskjær.

– Verden i dag er annerledes enn den var for to måneder siden. Vi må tilpasse oss, og det er klubber som sliter mer enn oss økonomisk. Det er en ny verden, og jeg tror overgangsmarkedet i sommer blir helt annerledes enn hva alle har sett for seg, utdyper han.

Solskjær passerte nylig 500 dager som United-manager. Ingenting tyder på at han sitter utrygt i sjefsstolen. United hadde spilt 11 kamper uten tap i alle turneringer før viruskrisen satte fotballen på vent.

Fredag uttalte den britiske kulturministeren Oliver Dowden at Premier League fortsatt ikke har fått grønt lys til å restarte sesongen. Samtidig understreket han at det er regjeringens mål at kampene som gjenstår gjennomføres.