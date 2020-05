La Liga-trener kan ha røpet oppstartsdato for Ødegaard

Aguirre sier i et intervju med Marca Claro at han fra offisielt hold har fått beskjed om når det igjen blir kampaktivitet i La Liga.

– Vi har allerede en startdato for ligaen. 20. juni går vi i gang med La Liga, og fem uker deretter kan vi avslutte sesongen, den 26. juli, sier Leganés-treneren.

Mexicaneren og hans lag har kun ett lag bak seg på tabellen. Spansk fotball har vært satt i bero i to måneder som følge av viruspandemien.

Tyst fra ligaen

Aguirre sier videre at det etter restarten legges opp til et tett kampprogram.

– Kamper vil bli spilt lørdag-søndag og onsdag-torsdag, hevder han.

– La Liga har akkurat informert meg offisielt, og det er jeg glad for, for nå kan vi beramme treninger. Vi starter fredag, for heldigvis har vi kommet gjennom testene, tilføyer treneren.

La Liga-klubbene har alle vært gjennom coronatesting av sine spillere. I Leganés ble det ikke oppdaget smittetilfeller.

Ligaledelsen i Spania har ikke kommentert Aguirres uttalelser. Fra den kanten heter det at fokuset i øyeblikket ligger på å forberede og gjennomføre oppstart av treninger igjen.

Fire trinn

Det er skissert et firetrinnsprogram for oppstart av spansk fotball. Først vil man tillate egentrening med maksimalt seks spillere på banen samtidig. Så blir det åpnet for trening i mindre grupper, før man kan begynne med større grupper. I det siste trinnet, tidlig i juni, vil myndighetene tillate utendørsaktiviteter med færre enn 400 personer til stede. Da vil La Liga kunne spilles ferdig for tomme tribuner.

Den spanske fotballpresidenten har sagt at det er uaktuelt ikke å spille ferdig sesongen.

11 serierunder gjenstår å fullføre av inneværende sesong. Martin Ødegaard og Real Sociedad er nummer fire på tabellen.