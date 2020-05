Ingen kontakttrening for eliteserieklubbene inntil videre

Årsaken er blant annet at den mye omtalte NFF-protokollen, som skal ligge til grunn for trenings- og kampaktivitet i tiden som kommer, foreløpig ikke er godkjent av Norges Fotballforbunds styre. Det opplyser fotballforbundets elitedirektør Lise Klaveness til VG.

– Vi har fått godkjent våre protokoller for trening og kamp, men vi har dem foreløpig på utkastnivå. Først må forbundsstyret i NFF vedta dem. Så må vi finne ut av en rekke ting før vi begynner å trene, sier Klaveness til avisen.

Hun sier videre at NFF håper at alle hindre er passert slik at vanlige treninger kan starte fra tidlig i neste uke.

Fortsatt gjenstår det mye logistikk.

– Det er viktig for oss å formidle til klubbene at vi ikke har fått muligheten til å operasjonalisere dette ennå. Klubbene har ikke signert at de klarer dette, gått gjennom hvem som kan gå i karantene, og så videre, sier Klaveness.

Regjeringen besluttet torsdag at toppfotballen umiddelbart kan gjenoppta treninger med full kontakt mellom spillerne. Fra 16. juni er det tillatt å spille kamper, forutsatt at NFF-protokollen følges.