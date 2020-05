Nielsen storfornøyd med klarsignal for fotball i Tyskland: – Veldig glad for at vi kan starte igjen

– Det er veldig godt med en avgjørelse. Vi er selvsagt alle veldig glad for at vi får fortsette, så får vi håpe at alt fungerer optimalt og at vi får fullført sesongen uten noe nye tilbakeslag, sier Nielsen til NTB.

Han spiller i 2. Bundesliga og var i fyr og flamme med fire mål og godt spill på de siste ni kampene før koronaviruset satte en stopper for fotballen.