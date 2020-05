Kaotisk planleggingsfase for FIS: En liten håndfull arrangører med mange renn aktuell løsning

Tirsdag la Det internasjonale skiskytterforbundet fram den internasjonale sesongplanen. Den er trolig et godt stykke unna for langrennsfolket. På FIS' hjemmeside er det ikke noe å finne rundt konkurranser for 2020-21-vinteren.

– Vi skal ha noen møter i andre halvdel av mai for å diskutere når vi kan legge fram en kalender. Men denne må så følges opp i tråd med hva myndighetene bestemmer gjennom sommeren, sier Pierre Mignerey til NTB.