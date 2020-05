Birken-arrangøren øyner løpefest – vil ivareta smittevernet

Helsemyndighetene har besluttet at alle store arrangementer som samler over 500 personer er forbudt til 1. september. Det har rammet blant andre Birken-arrangøren.

Birkebeinerrennet er for lengst avlyst, og i forrige uke ble det konkludert med at 2020-utgaven av Birkebeinerrittet også blir offer for viruset. 9.000 deltakere skulle vært på start i terrengsykkelrittet som allerede var flyttet én gang – til 29. august.