BBC: Solskjær har bedt United-spillere i utlendighet returnere til England

Det kan tolkes som et tegn på at det er bevegelser rundt treningsrestriksjonene som nå gjelder for Premier League-spillerne som følge av coronapandemien.

United-spillerne fikk tillatelse til å reise til sine hjemland da det ble klart at det ikke kom til å bli noen snarlig retur til treningsfeltene. Det skal ikke foreligge noen eksakt dato for når de må melde seg på Uniteds treningsfelt, men Solskjær har ifølge BBC gitt dem beskjed om at de må være på plass i Manchester i løpet av den neste uken.