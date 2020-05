WHO har ikke sett bevis for Trumps påstander om coronaviruset

– Vi har ikke mottatt noe data eller konkrete bevis fra den amerikanske regjeringen i tilknytning til virusets opprinnelse, sa Ryan på en pressekonferanse mandag.

Både USAs president Donald Trump og utenriksminister Mike Pompeo har påstått at coronaviruset kom fra et kinesisk laboratorium. Pompeo har sagt at det foreligger klare bevis på at viruset kom fra laboratoriet.

– Fra vårt ståsted er dette spekulativt, sa Ryan om påstandene.

Laboratoriet som anklagene rettes mot, er Wuhan Institute of Virology.

Video: Se hva Ryan sa under pressekonferansen her:

Hevder å ha sett bevis



Laboratoriet har blant annet drevet forskning på sarsviruset og andre virus som kan bli overført fra dyr til mennesker. Kinesiske myndigheter har avvist alle påstander om at virusutbruddet hadde sitt utspring her.

Torsdag hevdet Trump hevder å ha sett bevis på at det nye coronaviruset stammer fra laboratoriet.

– Det er en forferdelig ting som skjedde. Om det var et uhell eller om det startet med et uhell og at de fortsatte med flere, eller om noen gjorde noe med vilje, sa Trump.

Presidenten ble spurt om det kunne være aktuelt la være å betjene Kinas lån til USA for å straffe Kina. Trump svarte at han i stedet vil vurdere å øke tollen på kinesisk import ytterligere.

– Jeg kunne gjøre det, men tjener mer penger bare ved å innføre tollavgifter, sa Trump.

Angriper Kina

Trumps utspill føyer seg inn stadig flere forsøk på å legge skylden på Kina for virusutbruddet. Torsdag ble det registrert ytterligere 2.000 dødsfall i USA som følge coronaviruset. Det totale dødstallet nærmet seg fredag 64.000, mens antall smittede har passert 1 million.

Angrepene fra presidenten ses i sammenheng med presidentvalget i november og Trumps forsøk på å vinne oppslutning etter at han har falt i popularitet de siste ukene.

Tidligere torsdag konkluderte amerikansk etterretning med at coronaviruset ikke er menneskeskapt eller genetisk modifisert. Konklusjonen ble offentliggjort etter at president Trump og andre medlemmer av hans administrasjon flere ganger har kommet med slike antydninger.