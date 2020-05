Rabalder etter håndhilsing: Tysk ligaforening i harnisk

Ivorianeren Kalou er havnet skikkelig i trøbbel etter at livestreamet og postet en video som viser at han selv og spillerne ikke overholder reglene om for eksempel sosial distanse. Kalou går rundt med kameraet og håndhilser på lagkamerater og folk fra støtteapparatet som nok ikke er klar over at de blir filmet.

Kalou blir oppfordret til å slette det han filmer, men ler det bort og sier at han «bare tullet».