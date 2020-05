Froome frykter at publikum kan velte Tour-planene

Sesongens store høydepunkt på sykkelkalenderen skulle egentlig starte 27. juni, men viruspandemien har ført til at det er utsatt drøyt to måneder og skal innledes 29. august. Franske myndigheter har forbudt store arrangementer inntil september, men har sagt at Touren kan avvikles på sine nye datoer dersom de første etappene håndteres på rett måte.

Det er Froome i tvil om man vil klare å gjøre. Han mistet fjorårets utgave på grunn av alvorlige skader han pådro seg i en velt, men han er i hardtrening for å jage sin femte sammenlagttriumf.