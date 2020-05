Koeman ble i all hast kjørt til AMC-sykehuset i ambulanse. Han følte seg dårlig etter en sykkeltur og klaget over brystsmerter.

En talsmann for sykehuset opplyser til NOS at Koemans tilstand er stabil etter behandling på sykehuset, og at 57-åringen sannsynligvis kan utskrives mandag.