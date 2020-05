Brighton motsetter seg Premier League-innspurt på nøytral bane

Under fredagens videokonferanse fikk ledelsen i de 20 klubbene høre at spill på nøytral bane er eneste mulighet for å fullføre sesongen etter nedstengningen som følge av viruspandemien. Planen er å velge ut åtte til ti arenaer og spille alle de 92 kampene der.

Brighton-direktør Paul Barber sier til klubbens nettsted at det ikke er en ønskelig løsning.