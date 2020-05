Hastevedtak sikrer Sagosen mesterligaplass

Sagosens Paris St. Germain (Frankrike) har kvalifisert seg for miniturneringen som spilles i romjula. Det samme gjelder Sagosens kommende arbeidsgiver Kiel (Tyskland).

EHF vedtok nylig en ny foreløpig regel som gjør at spillere kan delta for to klubber i samme sesong i mesterligaen. Bakgrunnen er den spesielle situasjonen viruspandemien har satt også håndballen i.

Vedtaket gjør at Sagosen er klar for å spille Final4-sluttspillet i Köln for Kiel. Sagosen bytter klubb til sommeren. Det er ikke foretatt noen trekning av semifinale i mesterliga-avslutningen, men det kan fort ende med PSG mot Kiel i en av disse.

Sagosen er ikke alene om å kunne møte klubben han skjøt til sluttspillet.

EHF valgte å skrote de resterende kampene i mesterligaen og gi fire klubber plass i Final4-arrangementet. De to andre er Barca (Spania) og Veszprém (Ungarn).