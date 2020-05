Uhrenholdt Jacobsen om tapet av broren: Jaktet fysisk smerte for å lindre sorgen

Mens åpningsseremoien ble holdt i OL i Sotsji i 2014, fikk Uhrenholdt Jacobsen beskjeden om at broren Sten Anders hadde tatt sitt eget liv. Hun valgte å bli i Russland og gå rennene som planlagt.

– Der og da føltes det riktig. Når jeg ser tilbake, var det nok flere grunner. Blant annet er det at det var en OL-landsby skjermet fra omverden og fra media. Det var tryggere å være der, og det sier mye om hva slags familie idretten kan være for en. Jeg visste jo også at det ikke var snakk om noe sykeleie. Det var ingenting jeg kunne gjøre hjemme, forteller 33-åringen under et intervju på Lindmo, som sendes fredag på NRK1.

Brukte trening mot sorgen

Hun sier åpenhjertig at hun brukte tiden i etterkant på knallhard fysisk trening for å døyve sorgen over tapet av broren.

– Jeg brukte de verktøyene jeg hadde i min sekk. Ett av dem var fysisk trening. Den smerten jeg fikk ved å trene fysisk, var kjent og lettere å håndtere enn sorg og psykisk smerte, sier hun ifølge nrk.no.

33-åringen sier hun trente beinhardt, hardere enn normalt, og uten en god plan bak treningen.

– Jeg har nok misbrukt det på et vis. For dem som har stått på utsiden og fulgt dette, var det nok ikke noen kjempeoverraskelse at jeg gikk på en skikkelig smell. Men for meg som stod midt oppe i det var det ikke så lett å se at dette kom, sier hun.

Kom tilbake i toppen

Uhrenholdt Jacobsen kom tilbake og tok allerede året etter VM-gull på stafett, og sølv individuelt i svenske Falun.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen bestemte seg for å legge opp forrige uke. Til VG sa hun da at «jeg er først og fremst drevet av mestring og utvikling, jobbe mot egne mål. Å kunne drive toppidrett mer verdibasert. Ikke bare egoisme. Det er kanskje det jeg er mest stolt av. Mer stolt av det enn at jeg har vunnet noen skirenn».

Karrieren endte med ett OL-gull i stafett, tre VM-gull, der to var på stafett og seks seire i verdenscupen, den siste i Val di Fiemme 2. januar 2020.

