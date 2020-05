Sigrid kåret til Årets Spellemann

– Jeg blir helt emosjonell. Jeg har hatt fryktelig lyst på den her, sa 23 år gamle Raabe da hun mottok prisen.

Ålesunds-artisten overtar vandretrofeet fra Alan Walker. Sigrid er kjent for låter som «Don' Kill My Vibe», «Sucker Punch» og «Don't Feel Like Crying».

Årets utdeling av Spellemanns ble annerledes som følge av coronakrisen. Spellemann og NRK deler ut årets Spellemannpriser over flere dager og på flere av NRKs flater.

Artisten ble dermed overrasket med grammofontrofeet under innspillingen av fredagens Lindmo, skriver NRK.

NRK Super-duo

Prisen for årets barnemusikk gikk til duoen Maria Solheim og Silje Sirnes Winje, for plata Bråkebøttebaluba .

– Vi må takke tekstforfatteren, som er min mor. Bandet vårt, produsenten vår, KKV, familien og aller mest alle ungene som har vært på konsert med oss, sa Sirnes Winje.

Årets album var det Karpe som sto for. EP-en SAS PLUS / SAS PUSSY sikret duoen deres sjuende spellemannspris. Hedersprisen gikk til Oslo-Filharmonien.

Isah fikk to priser og stipend

20 år gamle Isah fra Stavanger sto for den største premiefangsten. Han vant prisen for årets urban – og årets gjennombrudd. I tillegg har Isah fått Gramo-stipendet på 250.000 kroner.

– Jeg er målløs. Nå har jeg to priser, det er ganske sykt, sa Isah da han fikk høre nyheten om at han også hadde vunnet prisen for årets gjennombrudd.

Artisten sier stipendet kommer godt med, spesielt i disse coronatider.