Ingen Hall of Fame-fest for Jeter i år

Derek Jeter fikk 99,75 prosent av stemmene da han i januar ble valgt inn i Hall of Fame. Dette var den nest høyeste andel noensinne for en som skulle stemmes inn. Jeters lagkamerat i New York Yankees, kasteren Mariano Rivera, ble for ett år siden den første som ble enstemmig innvalgt av de 397 stemmeberettigede.

Også Larry Walker og kaster Ted Simmons, samt avdøde Marvin Miller, skulle innlemmes i det celebre selskapet i Hall of Fame i år.