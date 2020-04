Fifa-legen anbefaler gult kort til spyttende spillere

– Det er normal praksis å spytte, og det er ikke særlig hygienisk, sier D'Hooghe til den engelske avisen The Daily Telegraph.

Belgieren Michel D'Hooghe er leder i den medisinske komité i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

– Vi bør unngå det så mye som mulig når vi starter opp med fotball igjen. Kanskje bør det deles ut gult kort til dem som spytter, sier den medisinske sjefen.

Fifa-legen ser faremomenter om fotballen starter opp uten å ha en klar plan for hvordan de skal forholde seg til for eksempel spyttingen.

– Det er uhygienisk og en god måte å spre viruset på. Det er én årsak til at vi skal være veldig forsiktig når vi starter opp igjen. Jeg er ikke pessimist, men for tiden mer skeptisk, sier belgieren.

Han mener at ingen nasjonale ligaer bør starte opp igjen før tidligst i september.

– Verden er ikke klar for fotballkamper på høyt plan. Jeg håper selvsagt at dette vil endre seg snarest mulig. Men akkurat nå går det ikke. Nå skal vi være tålmodige. Fotball er en kontaktsport, og alle sier at nå er det viktig å unngå kontakt. Derfor er det først mulig med fotball når det er mulig med kontakt mellom mennesker. Dette handler ikke om penger, men om liv og død, sier legen.