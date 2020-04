Storm i italiensk fotball etter virusbeslutning

Italias statsminister Giuseppe Conte annonserte søndag at utøvere som driver individuell idrett kan gjenoppta treningen 4. mai. Lagidrettene må på sin side vente til 18. mai.

Det har satt sinnene i kok i fotballmiljøet. Spillerforeningen (AIC) sa tirsdag at den ble både «perpleks og overrasket» over myndighetenes beslutning.

– Det synes diskriminerende, til og med ulogisk å la individuelle idrettsgrener returnere til treningsarenaer, men ikke profesjonelle fotballspillere og andre utøvere tilhørende lagidretter, sier foreningen i en uttalelse.

AIC ledes av den tidligere fotballstjernen Damiano Tommasi.

Regjeringen bestemmer

De 20 klubbene i Serie A står sammen i ønsket om at inneværende sesong skal fullføres til tross for viruskrisen landet står midt oppe i. Kampaktiviteten har vært stanset siden tidlig i mars.

Den endelige avgjørelsen rundt om kampene som gjenstår kan spilles ligger hos regjeringen. I Frankrike gikk statsminister Édouard Philippe tirsdag ut med en klar beskjed om at landets fotballigaer ikke vil bli gjenopptatt denne sesongen.

Den italienske idrettsministeren Vincenzo Spadafora synes heller ikke å være helt fremmed for det scenarioet.

«Den forsiktigheten vi viser med fotballen er det som fortsatt gir et glimt av håp om å gjenoppta serien», skrev han på Facebook tirsdag.

«Alternativet er å gjøre som Frankrike gjorde, og å si at fotballen stopper her», tilføyde statsråden, som peker på at utviklingen i virussituasjonen de kommende dagene vil avgjøre mye.

«Hvis vi tror at dette er over 4. mai, og at vi kan gjenoppta hva som helst uten å respektere regler og ta en rekke forholdsregler, tar vi feil og risikerer å finne oss i en verre situasjon enn før», skriver Spadafora.

Klubbmisnøye

Samtidig er det også misnøye ute i klubbene. Lazio-spiller Francesco Acerbi satte ord på den i et intervju med Lazio Style Radio tirsdag.

– Vi er helt ærlig forvirret over denne beslutningen, og jeg tror jeg snakker for alle fotballspillere og idrettsutøvere, sa han.

Hovedstadsklubbens sportsdirektør Igli Tare og midtbanespiller Marco Parolo har også kritisert idrettsminister Spadafora.