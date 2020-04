Keane om gamleklubben: – Fortsatt et stykke igjen før United er tittelutfordrer

For etter at United på pinlig vis tapte 0-2 hjemme for Burnley 22. januar, spilte laget så elleve kamper uten tap i alle turneringer. Det ble seirer over lag som Chelsea (borte), Manchester City (borte og hjemme), samt 5-0 over både Club Brugge og LASK Linz i europaligaen.

Så satte coronaviruset en stopper for fotballen verden over.