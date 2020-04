Sundby bekrefter at han er vraket fra landslagstroppen

35 år gamle Martin Johnsrud Sundby har vært en del av landslaget i 12 strake år. Nå, med VM i Oberstdorf i februar og mars neste år, blir ikke Sundby å finne i troppen. Det forteller Sundby selv til NRK.

– Det er som om at kona etter 30 år skal søke skilsmisse og ikke vil ha deg på laget lengre. Det er en utrolig rar følelse, sier Johnsrud Sundby til NRK.

Laguttaket skal presenteres av Norges Skiforbund førstkommende tirsdag. Der er ikke Sundby med, noe han ikke er veldig sjokkert over selv.

– Det er klart jeg har hatt en familiesituasjon (kona venter barn nummer tre i mai) som har gjort sitt til at jeg ikke har vært med som bidragsyter i gruppa, sier Johnsrud Sundby.

Kontroll på det fysiske

Det blir mye nytt for 35-åringen i tiden framover.

– Det fysiske har jeg kontroll på. Det er disse andre tingene jeg må ta stilling til. Det blir en rar situasjon. Til sommeren kommer jeg sikkert til å drømme tilbake til tiden hvor alle fikser alt for meg. Men sånn har ting blitt, sier han til NRK.

Senest under NM på Konnerud tok Johnsrud Sundby sølv på tremil. Tidligere har han to OL-gull, fire VM-gull og to OL-sølv.

– Jeg har hatt gode resultater som har reddet plassen min litt. Men jeg har fått en spesialløsning over lang tid. Så har jeg hatt en bedriten vinter hvor det er vanskelig å snekre på en spesialløsning når du sportslig heller ikke er spesielt kvalifisert, sier han.

På spørsmål fra NRK om det kjennes vemodig, svarer 35-åringen:

– En utrolig rar følelse. Det er veldig rart. Men mitt mål er det samme. Jeg skal ta medaljer i VM til vinteren. Men på andre premisser og premisser jeg ikke har peiling på. Det er vemodig. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive følelsen ennå, sier han.

Stenshagen ut?

Allroundlandslaget vil kommende år bestå av Emil Iversen, Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og nykommer Martin Løwstrøm Nyenget, melder NRK.

Dersom NRKs opplysninger stemmer får heller ikke Mathis Stenshagen fornyet tillit på sprintlandslaget.

Johannes Høsflot Klæbo er flyttet ned på sprintlandslaget. Der får han selskap av Sindre Bjørnestad Skar, Pål Golberg, Finn Hågen Krogh, Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl.

Sondre Turvoll Fossli og Eirik Brandsdal har begge gitt seg etter sist sesong. Niklas Dyrhaug er ute av allroundlandslaget, men fortsetter satsingen på egen hånd.

Tidligere denne uken kom nyheten om at Astrid Uhrenholdt Jacobsen valgte å gi seg på toppnivå.