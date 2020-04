Slik vil de fullføre Premier League: «godkjente arenaer» og avstand på oppvarming

Det skriver Dagbladet , som siterer flere engelske medier. Både The Times og The Telegraph hevder å vite hvordan sesongen skal fullføres på øverste nivå i England.

Et av tiltakene Premier League ser for seg er at de gjenværende kampene skal bli spilt på såkalte «godkjente» arenaer, skriver avisene.

For å hindre smitte ved trening og kamp har ledelsen i Premier League utarbeidet en smitteverns-protokoll. Ved kamper vil ekstra garderobefasiliteter bli tilgjengelig for å opprettholde avstanden mellom spillerne.

Samtidig vil spillerne bli nødt til å holde god avstand under oppvarming, skriver Dagbladet.

I tillegg har myndighetene og ledelsen i Premier League har blitt enige om ukentlige møter i tiden fremover.