Kalla: Har kjent på følelsen av skam

Langrennsstjernen er neppe alene om å føle det akkurat slik når det butter imot, men det er et tema som det ofte ikke er så lett å snakke om.

33-åringen har tatt OL- og VM-gull og er en av Sveriges mest folkekjære idrettsutøvere.

Etter en tung verdenscupsesong med en nærmest endeløs rekke av resultatmessige skuffelser ga hun nylig beskjed om at hun fortsetter fram mot kommende VM i Oberstdorf.

Svart blikk

I et intervju med radiokanalen P1 letter hun på sløret på hva som skjer i hjernen når du går på den ene smellen etter den andre. Kalla var ikke på pallen i et eneste verdenscuprenn sist sesong. Det er uvant kost for en som alltid har hengt med i toppen.

Kalla fortalte om at viljen til å vinne ofte får som konsekvens at du blir redd for å tape.

Det er ikke vanskelig å legge merke til Charlotte Kallas svarte blikk etter et mislykket løp. I radiointervjuet åpner hun opp om skamfølelsen som vrir seg som en orm rundt i systemet.

– Det er lett å verdsette seg selv som person ut fra det man oppnår og at man blir oppslukt av følelser av skam og en oppfatning om at man er verdiløs. Jeg kan være ganske stygg med meg selv når jeg havner i slike situasjoner. Jeg sier ting til meg selv som jeg aldri ville ha sagt til et annet menneske.

Ubehag

Hun forsøker å sette ord på hvorfor hun havner i et slikt mørke. Kanskje er det enklere å snakke om slike emner utenom sesongen enn det er rett i etterkant av et nytt fiaskorenn.

– Det at jeg kjenner meg verdiløs skyldes at jeg kjenner meg skamfull for at jeg legger ned så mye tid og arbeid i noe som ikke gir utslag i noe som helst. Det er så dumt at den følelsen tar overhånd noen ganger. Det er en sterk og ubehagelig følelse, sier hun som har vært en av Sveriges aller mest suksessfylte langrennsløpere gjennom alle tider.