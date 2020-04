Avis: Modric-valg styrer Ødegaards Real Madrid-framtid

Avisens forsidetittel fredag lyder «Ødegaard eller Modric». Marca skriver at de to spillerne er knyttet sammen på den måten at Real Madrid kommer til å satse på én av dem neste sesong.

34 år gamle Modric har ett år igjen av kontrakten og kan være på vei bort fra klubben. Mens 21-åringen Ødegaard har imponert såpass i San Sebastian at det kan være aktuelt å hente nordmannen tilbake etter ett år på utlån.

I utgangspunktet er han leid ut til «La Real» i to år fra sommeren 2019.

Marca skriver at Real Madrid er forberedt på utskiftninger i sommerens overgangsvindu, og at Gareth Bale, James Rodríguez og Mariano Díaz trolig blir lagt ut for salg. Det samme kan også skje med Modric.

Per nå er det imidlertid usikkert om den inneværende fotballsesongen kan fullføres og når den neste starter, som følge av coronapandemien.