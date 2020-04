Ferrari truer med å trekke seg fra formel 1-sirkuset

I utgangspunktet skal det innføres et budsjettak for hvert lag på 175 millioner dollar (1,87 mrd. kroner) neste år, men lagene skal i praksis være enige om at dette må reduseres med minst 25 millioner dollar.

Flere formel 1-lag sliter økonomisk som følge av coronapandemiens innvirkning på inntektene, særlig de mindre lagene. Det ligger et forslag på bordet om at budsjettaket reduseres til 145 millioner dollar i 2021 og deretter til 130 millioner dollar sesongen etter.

Det forslaget er ikke Ferrari-sjef Binotto fornøyd med.

– Taket på 145 millioner er allerede et nytt og krevende forslag, sammenlignet med det som ble avtalt i juni i fjor. Det kan ikke oppnås uten betydelige ofre, særlig med tanke på personalressurser, sier Binotto til avisen The Guardian , før han advarer:

– Hvis det (budsjettaket) skulle bli enda lavere, ønsker vi ikke å havne i en posisjon der vi må se på andre muligheter for å videreføre vårt racing-DNA.

Ferrari er blant tre storlag innen formel 1 som er imot betydelige kutt i budsjettaket. De andre er Red Bull og Mercedes. De tre lagene poengterer at de har betydelig større forsknings- og utviklingskostnader enn andre lag.