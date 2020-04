Tysk fotball nærmer seg oppstart, men 9. mai er «urealistisk»

Det skriver bladet Kicker , som påpeker at det ikke hjelper at lokalpolitikerne Armin Laschet og Markus Söder denne uka ga tommelen opp for en plan om å starte seriespillet igjen så tidlig. Det er helseminister Jens Spahn og det tyske folkehelseinstituttet (RKI) som må gi grønt lys.

Tyske myndigheter skal oppdatere sine tiltak mot viruspandemien 30. april, og da vil det være for sent til å komme i gang med kamper 9. mai.

Likevel mener Kicker at medlemsmøtet i ligaforeningen DFL, blant de 36 klubbene i 1. og 2. Bundesliga, vil ta et nytt steg mot oppstart av seriespillet, som kan finne sted i midten eller slutten av mai.

Omfattende rapport

En sportsmedisinsk arbeidsgruppe nedsatt av DFL og Tysklands fotballforbund (DFB) la forrige uke fram en rapport på 41 sider som foreskriver hvordan kampene kan avvikles uten å komme i strid med smittevernreglene. Den er ikke offentliggjort, men flere medier har fått tilgang til den.

Ifølge Süddeutsche Zeitung står det at man ikke kan garantere at forholdsreglene er tilstrekkelig til å sikre at ingen blir smittet.

– Fordi det er umulig er det ikke vårt mål å garantere 100 prosent at ingen smittes, men å sørge for at risikoen er på et medisinsk akseptabelt nivå, står det.

Der Spiegel skriver at høyst 300 personer vil tillates på arenaen, at spesielle hygieneregler skal overholdes både på stadion og på hotellene der lagene skal bo, og at alle tilstedeværende skal testes hyppig.

Diskusjon

Det er anslått at fotballen vil trenge 20.000 koronatester for å gjennomføre planen. Fotballens ledere har sagt at testingen ikke skal gå på bekostning av dem som trenger det mest.

I planene ligger det også tiltak for å hindre ansamlinger av fotballsupportere utenfor arenaene der kampene skal spilles for tomme tribuner.

Rapporten skal diskuteres på torsdagens møte. Den skal benyttes til å gjennomføre gjenstående kamper i de tre øverste divisjoner for menn, Bundesliga for kvinner, cupen og eventuelle landskamper som spilles mens virustiltakene er som i dag.

DFBs generalsekretær Friedrich Curtius sa denne uken at han føler seg sikker på at det vil bli spilt landskamper igjen fra september.

Oppstart for 1. Bundesliga for menn vil bli prioritert, mens øvrige turneringer skal settes i gang når det er hensiktsmessig. Avgjørelser om cupen kan bli tatt på et DFB-styremøte fredag.