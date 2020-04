Carlsen slo Caruana og leder sin egen turnering: – Min beste dag

Carlsen vant de to første partiene og trengte bare en remis i løpet av de to gjenstående partiene for å innkassere tre nye poeng. Det tredje partiet endte med remis etter trekkgjentakelse.

Carlsen og Caruana var i delt ledelse før onsdagens dueller i Magnus Carlsen Invitational. Nå er Carlsen alene på topp med åtte av ni mulige poeng. Han er ett foran Hikaru Nakamura, som slo 16-årige Alireza Firouzja i tre av fire partier.

– Utvilsomt min beste dag

– Det var utvilsomt min beste dag. Det var en bra dag, slo Carlsen fast overfor TV 2.

– Jeg var bedre enn ham. Han spilte ikke dårlig, men han har noe å gå på i hurtigsjakk, sa Carlsen om sin amerikanske rival.

Det åpnet nervøst for Carlsen. TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer var bekymret på Carlsens vegne over tidsbruken i starten av første parti. Nordmannen brukte lang tid på sine åtte første trekk og sto med sine svarte brikker i en stilling som ikke har vært spilt på høyt internasjonalt nivå.

Etter at 15 trekk var unnagjort, viste sjakkcomputeren Stockfish et lite overtak til svart. Så syntes det som Carlsen gjorde et dårlig trekk. Han slo ut med hendene, og initiativet gikk plutselig over til amerikaneren. Caruana forsøkte seg med flere angrepsvarianter, men etter 30 trekk viste computeren en vinnende stilling for Carlsen.

– Det var hyggelig ikke å tape hver gang jeg spiller svart. Jeg har jo hatt muligheten tidligere, men har tapt, sa Carlsen.

Dominerte med hvit

I det andre partiet gikk svart inn for en dronninggambit, noe som ofte fører til remis, men Carlsen hadde andre hensikter. Han hadde vunnet samtlige partier med hvit så langt i turneringen og holdt liv i den rekken. Partiet var over etter 40 trekk.

– Det var en del vanskelige stillinger i begge partiene. Jeg bruker den tiden som er tilgjengelig når jeg behøver det, sa Magnus Carlsen.

I det tredje partiet hadde Caruana initiativet innledningsvis, men etter flere avbytter sto Carlsen igjen med to tårn mot Caruanas to løpere og en springer.

– Dette er en svært uvanlig situasjon, slo Hammer fast.

Carlsen brukte veldig mye tid, og etter 26 trekk skilte det ni minutter mellom de to på tiden. Han brukte derimot tenketiden godt og tok et trekk som sendte Caruana i tenkeboksen. Etter 64 trekk ble det remis, og Carlsen var vinner av duellen.

Overrasket

I det siste partiet forsøkte Carlsen seg med noe nytt. Åpningen var såpass spesiell at ingen av TV 2s eksperter hadde sett en slik åpning blant toppspillere.

– Det ser ut som om ingenting står på spill for noen av spillerne, ble det konstatert av ekspertpanelet.

Strategisk gode trekk fra verdenseneren satte Caruana under press, men verdenstoeren i langsjakk klarte å finne det riktige trekket, og partiet endte i remis.

– Hadde jeg vært i en situasjon for å forbedre poengforskjellen min, så ville jeg spilt annerledes, Carlsen.

Fredag skal han møte franske Maxime Vachier-Lagrave.

I onsdagens andre duell mellom 16-årige Alireza Firouzja og Hikaru Nakamura var det mye dramatikk. I det første partiet tapte Firouzja da tiden hans gikk ut i en vinnende stilling. Han hadde derimot mistet internettforbindelsen, og etter over en times diskusjoner endte partiet med remis.

Både det andre og tredje partiet ble vunnet av Nakamura, som avsluttet med å avgjøre det betydningsløse siste partiet allerede etter 14 trekk.