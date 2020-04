Solskjærs kaptein: – Har alltid følt at vi er på rett vei

Maguire ble hentet til United fra Leicester i fjor sommer. Etter at Ashley Young ble solgt til Inter i vinterens overgangsvindu, flyttet Solskjær kapteinsbindet over på nyervervelsens overarm.

Maguire innrømmer at debutsesongen på Old Trafford ikke utelukkende har vært en dans på roser, men er samtidig tydelig på at han står bak «prosjekt Solskjær».

– Vi hadde åpenbart noen tøffe perioder i starten av sesongen da resultatene ikke gikk vår vei, og du vet at presser bygger seg opp når du spiller for en klubb som Manchester United, men vi vet vi er på rett vei. Vi har alltid følt at vi er på rett spor, sier Maguire i et intervju med tidligere United-spiller Gary Neville i Sky Sportsprogrammet The Football Show.

Framgang

Han mener å se klar framgang på flere områder sammenlignet med det laget viste i innledningen på sesongen og peker på at Solskjær allerede fra start av advarte ham om at «byggeprosessen» ville ta tid.

– Jeg ser hvor vi er på vei og hvilken stil han vil implementere i laget, sier midtstopperen.

Enda mer bestemt er Maguire på at han ikke angrer på å ha byttet ut tilværelsen i Leicester-forsvaret med et liv på Old Trafford.

Samspilt

Og nettopp forsvarsspillet og samspillet med lagkameratene i den bakre fireren er blant det Maguire trekker fram som kraftig forbedret i løpet av sesongen.

– Nå har vi en bakre firer som er spilt sammen, og vi lærer hverandres måte å spille på, sier han.

Siden 0-2-tapet for Burnley i januar har United holdt nullen i ni av 11 kamper. Det er solide tall.

Da Premier League-fotballen måtte settes på pause som følge av koronapandemien lå United på femteplass på tabellen. Kun tre poeng skiller opp til den viktige fjerdeplassen.

Når fotballen i England kan gjenopptas er høyst usikkert.