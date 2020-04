Full storm etter sykkelstjernens karantene-brudd

Australieren bor i Spania og har i lang tid som resten av innbyggerne i landet, vært under et strengt utegangsregime på grunn av pandemien. Det er over 20.000 dødsfall relatert til coronaviruset bare i Spania.

– Dag 34, mistet kontrollen og forlot huset. Covid-19 kan kysse seg bak akkurat som karantene, skrev han i en Instagram-melding med et bilde tatt fra førersetet i en bil.

Innlegget førte raskt til kraftige reaksjoner, og det gjorde at Dennis søndag stengte ned sine kontoer i sosiale medier.

Nettstedet Cyclingnews har bedt om en kommentar fra Dennis' lag, Ineos, men har ikke fått svar på sin henvendelse.

Dennis ble verdensmester i temposykling både i 2018 og 2019. Ha har vunnet etapper i Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España.

Han kom til Ineos etter forrige sesong.