Hektisk Uefa-uke i vente: Trolig nye beramminger på gang

Coronaviruset har satt så godt som all idrett på vent, og Uefa kjemper en tøff kamp for å fullføre sine turneringer.

Tirsdag venter en ny videokonferanse med forbundets 55 medlemsland og representanter for spillere og klubber. Det er en såkalt informasjonsseanse. Der kan det bli offentliggjort vedtak eller signalisert hva som trolig blir bestemt i løpet av nær framtid.

Torsdag avholder Uefa et styremøte. – Intet vil være offisielt før etter dette, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

Det er ikke umulig at datoene for EM-omspillet for menn vil bli spikret denne uka. Norge møter Serbia, og kampen skulle opprinnelig vært spilt 26. mars, men så utsatt to ganger.

Vinneren av denne kampen møter så enten Skottland eller Israel i en «finale». En EM-billett venter som gulrot til vinneren.

Dette blir den tredje videokonferansen der Uefas medlemsland deltar. De to forrige ble gjennomført 17. mars og 1. april.

Uefa har allerede tatt en rekke grep på grunn av viruspandemien. Fotball-EM menn er flyttet fra i år til neste sommer. Kvinne-EM skulle vært spilt i 2021, men er nå lagt til 2022.

Avslutningen på europacupene denne sesongen er skjøvet fram i tid, men uten endelige datoer for gjennomføring. Champions League- og europaligafinalen er planlagt spilt 29. og 26. august.

Uefa har oppfordret de nasjonale forbundene om å gjøre alt de kan for å gjennomføre sine serier.