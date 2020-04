Romas spillere og trenere jobber gratis resten av sesongen

Trener Paulo Fonseca får heller ikke betalt lønn for det som gjenstår av inneværende sesong, opplyser Serie A-klubben søndag.

Avtalen betyr at Fonseca, hans stab og spillerne gir avkall på sine lønnsutbetalinger for mars, april, mai og juni. Roma opplyser samtidig at dersom kampene som gjenstår av sesongen likevel blir spilt, er det enighet om en plan der de nevnte aktørene får noe betalt «ut fra visse sportslige mål».

Klubbansatte som den siste tiden har vært delvis permittert sikres også lønnsutbetalingene de har krav på etter arbeidsavtalen som følge av overenskomsten med spillerne og trenerapparatet.

«(Kaptein) Edin Dzeko, alle spillerne og Paulo har vist at de forstår hva denne klubben står for, og vi takker dem også for den fantastiske gesten de har vist overfor de ansatte», skriver Roma.

Italia er hardt rammet av viruspandemien. Mer enn 23.000 mennesker har mistet livet. Kun USA har flere rapporterte dødsfall.

All kampaktivitet i italiensk fotball har vært stanset siden tidlig i mars. Når fotballen kan gjenopptas er høyst usikkert.