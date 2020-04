Smitteekspert til BBC: – OL i 2021 usannsynlig uten vaksine

IOC og den lokale arrangøren i Tokyo holdt denne uken møter der de gjentok sitt håp om at de utsatte sommerlekene vil utgjøre et «lys i enden av tunnelen». John Coates, som er leder av koordineringskommisjonen, medga samtidig at covid-19-pandemien fortsatt vil kunne påvirke lekene sommeren 2021.

– Det kan være problemer tilknyttet store folkeansamlinger og testing av utøvere, og vi må følge rådene fra Verdens helseorganisasjon (WHO), sa Coates på en pressekonferanse torsdag.

Professor Sridhar mener at gjennomføringen av OL og Paralympics i Tokyo i 2021 avhenger av om det innen den tid er utviklet en vaksine.

– Vi hører fra forskerne at det kan være mulig. Jeg trodde det ville være mellom ett og halvannet år unna, men nå hører vi at det kan være klart tidligere, sier hun til BBC.

– Om vi får en vaksine innen ett år fra nå, så mener jeg det er realistisk å avvikle OL. Vaksinen vil endre situasjonen helt, men den må være effektiv, kostnadseffektiv og tilgjengelig i tilstrekkelige mengder.

– Urealistisk uten vaksine

Ifølge Sridhar stiller det seg annerledes om vaksinen ikke foreligger i tide.

– Uten et vitenskapelig gjennombrudd og en vaksine, virker OL neste sommer urealistisk, mener hun.

Hun synes IOC og arrangøren gjorde rett da lekene forrige måned ble utsatt ett år.

– Jeg mener det var en god avgjørelse, «vi skyver lekene ett år så vi har tid til å reevaluere». Det er den eneste måten å håndtere denne situasjonen, å skaffe seg tid til å vurdere situasjonen, å støtte forskningsmiljøet og helsevesenet og la dem jobbe. Vitenskap kommer til å være det som hjelper oss ut av dette, sier hun.

Felles styringsgruppe

Det er innført unntakstilstand i hele Japan fram til 6. mai på grunn av økt spredning av viruset i landet.

IOC og Tokyo 2020 offentliggjorde torsdag at de har nedsatt en felles styringsgruppe som skal stå for planlegging og gjennomføring av de utsatte lekene, ledet av Coates og organisasjonskomiteens president Yoshiro Mori.

– Rett etter vedtaket 24. mars om utsettelse av lekene, etablerte vi en arbeidsgruppe som har jobbet hardt med å skape en struktur for å møte de unike utfordringene vi står overfor, sa Mori.

– Vi mener at dagens vedtak er et viktig steg for å kunne gjennomføre det vi har forberedt de siste fem-seks årene. Vi kommer fortsatt til å jobbe tett med alle involverte for å sikre at lekene blir en suksess.