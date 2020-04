Premier League-klubbene vil fullføre sesongen, tidsrammen i det blå

På forhånd var det meldt at klubbene skulle stemme over et forslag om at sesongen skulle spilles ferdig innen 30. juni, men i stedet kom man på videomøtet fram til at det er for tidlig å være så presis.

Nedstengningen av det britiske samfunnet ble torsdag forlenget med tre uker, og det er svært uvisst når Premier League-klubbene kan gjenoppta trening og når de første kampene kan spilles.

Ifølge BBC skal det være en oppfatning av at sesongen kan fullføres i løpet av åtte uker fra det tidspunkt det åpnes for full trening. Ni serierunder gjenstår i Premier League. Ifølge ITV ble spill helt inn i august nevnt som en mulighet, men det ble ikke fattet noen vedtak.

Lønnskutt var ikke på dagsorden under møtet, heller ikke justering av overgangsvinduet.

– I likhet med annen forretningsdrift er Premier League og våre klubber i ferd med å kartlegge innviklede scenarioer, heter det i en uttalelse fra den engelske eliteserien.

Når det er trygt

– Vi jobber aktivt sammen med de berørte parter, deriblant TV-rettighetshaverne, og vårt mål er å sørge for at vi er i stand til å gjenoppta kampaktivitet når det er trygt og kan skje med myndighetenes fulle støtte. Helsen til spillere, trenere, managere, klubbansatte og tilhengere er vår første prioritet, og ligaen starter igjen først når det er i tråd med medisinske råd.

Det understrekes at ingen terminliste for de 92 gjenstående Premier League-kampene er fastlagt.

– Dagens møte ga deltakerne en mulighet til å diskutere mulige modeller for beramming av kampene. Det er fortsatt vårt mål å fullføre 2019-20-sesongen, men på dette tidspunkt er ingen kamper definitivt berammet, står det.

Viktig dato

Det var før møtet snakk om å sette 30. juni som frist for å fullføre sesongen. Det er en viktig dato fordi en rekke spillerkontrakter løper ut den dagen. Det gjelder blant andre Chelseas Willian og Tottenhams Jan Vertonghen. Om sesongen fortsetter etter den datoen, kan klubber miste viktige spillere.

Fifa har oppfordret alle til å forlenge kontrakter så lenge sesongen varer, men kan ikke pålegge spillere å overholde dette.

Også sponsoravtaler løper ut, og blant annet skal serieleder Liverpool, Newcastle og Watford bytte draktsponsor 1. juli. Om det tar åtte uker fra treningsstart å fullføre sesongen er det likevel lite trolig at det kan skje innen 30. juni.

Neste møte for Premier League-klubbene er berammet til 1. mai.