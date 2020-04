Leeds-legende ble coronaoffer

Det skriver Leeds United på sin Twitter-konto.

– Hans død etterlater et gapende hull i familien denne klubben er. Hans ettermæle vil aldri bli glemt, og våre tanker går til hans familie og venner, heter det i en uttalelse fra klubben, som har åpnet en digital kondolanseprotokoll.

Midtstopperen spilte 726 kamper for hvittrøyene i ulike turneringer fra 1962 til 1976. Med klubben vant han blant annet ligaen to ganger og FA-cupen én gang. Han vant også ligacupen og to ganger messebycupen (tilsvarer dagens europaliga).

Hunter fikk 28 landskamper for England. Han var del av troppen som vant VM i 1966, men han fikk ikke spilletid i mesterskapet.

Norman Hunter var kjent for sin hardtspillende stil og gjorde seg fortjent til kallenavnet Bites Yer Legs («biter deg i beina»). Norske TV-seere fikk oppleve ham i tippekampene i Leeds' storhetstid på 70-tallet.

Selv om han var en tøffing på banen var Hunter godt likt, og han ble i 1974 den første vinneren av spillerforeningen PFAs pris til årets spiller, der vinneren stemmes fram av de andre spillerne.

– Norman likte å le og fleipe, men han var svært profesjonell, jobbet hardt og var god å ha i troppen. Det var ikke behagelig å spille mot ham, men han var en god spiller og mye mer enn bare en tøffing, sier tidligere landslagskeeper Peter Shilton til BBC Radio 5 Live.

– Jeg vokste opp med å se på det store Leeds-laget Norman Hunter var en viktig del av. Dette fryktelige viruset ble en duell for mye for ham, men et eller annet sted biter han fortsatt noen i beina, tvitret tidligere landslagskaptein Gary Lineker.

I Storbritannia har over 108.000 personer testet positivt på coronaviruset. Så langt er det registrert over 14.500 coronarelaterte dødsfall i landet.