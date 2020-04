Krisemøte for Premier League-toppene: 22 lag neste sesong?

BBC og andre britiske medier melder at det på telefonkonferansen vil bli diskutert en mulig siste frist for å avslutte Premier League. Datoen skal være 30. juni.

Bakgrunnen er at mange spillere har kontrakter som løper ut den datoen, og klubber frykter et kaos som følge av dette. Jurister har vært klare på at spillerne ikke kan pålegges å fullføre seriene dersom kontrakten ikke er gyldig.

I tillegg har flere klubber sponsoravtaler som avsluttes eller starter denne datoen. Det gjelder blant annet Liverpool.

22 lag?

De seks «store» i eliteserien (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea og Tottenham) skal være fullt innstilt på å fullføre serien og være åpne for å spille til utpå høsten om nødvendig.

Ifølge Daily Mail kreves det bare sju stemmer av 20, for å stoppe et eventuelt vedtak om å ha 30. juni som siste mulige kampdag denne sesongen.

Dersom PL og mesterskapsserien ikke gjenopptas på grunn av pandemien, har et omdiskutert forslag kommet på bordet under uformelle samtaler mellom klubbtoppene.

Det er å la Leeds og West Bromwich rykke opp til eliteserien, spille Premier League med 22 lag neste sesong og bare 22 klubber på nivå to.

Mange kamper gjenstår

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har anmodet sine medlemmer om å gjøre alt de kan for å fullføre seriene.

Torsdag ble det klart at 29. august er satt som en mulig dato for Champions League-finalen. Det er tre uker etter at den neste PL-sesongen er planlagt.

Det gjenstår 92 kamper i Premier League, og lørdag er det 40 dager siden det sist ble sparket en ball i den serien.