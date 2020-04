Bjarmann blir sportssjef i Stabæk

Det ble kunngjort på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Olsen var sportslig leder i Stabæk i over ni år fra 2011. Den tidligere forsvarsspilleren tok 1. april fatt på tilsvarende jobb hos den danske toppklubben Aalborg.

– Det var mange årsaker til at jeg tok jobben. Jeg kjenner klubben godt og mange personer internt i styret. I trenerapparatet kjenner jo både Janne (Jan Jönsson) og Petter Belsvik blant andre, sa Bjarmann.

Bjarmann har vært etter at han la opp som fotballspillere vært sportssjef i både Lyn og Lillestrøm. De siste sesongene har han vært fotballagent.

– Jeg føler jeg har god oversikt over personalet i Stabæk og ikke minst klubbens historie på godt og vondt. Dessuten har jeg god oversikt over Stabæk-akademiet, og som agent har jeg fått sett på en del yngre Stabæk-spillere.

– Jeg liker måten som Stabæk utvikler, selger og kjøper spillere på. Den balansegangen er både utfordrende og spennende. Å overta etter Inge André trigger meg. Jeg skal forsøke om mulig å kunne gjøre det enda bedre, sa Bjarmann blant annet.

Bjarmann tar over Stabæk-jobben i en usikker tid. Enn så lenge er fotballen i Norge utsatt til 15. juni, og det er høyst uvisst om og når man kan komme i gang med eliteseriesesongen.

– Det er jo ingen spillere til stede her, men slik er hverdagen i disse tider. Jeg vil få god tid til å sette meg inn i budsjetter og kontrakter. Jeg skal forsøke å ta over slik at overgangen blir mest mulig smooth, sa Bjarmann.